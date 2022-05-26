DİSKİ’den su kesintisine anında müdahale

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, isale hattı tahliye vanasındaki çelik boruda oluşan arızayı kentte su kesintisi yaşanmadan giderdi.

Eğil ilçesi Yatır Mahallesi sınırlarında yer alan isale hattının 18. kilometresinde bulunan tahliye vanasında yer alan çelik boruda oluşan arızayı kısa sürede onardı. Ekipler, gece 02.00 itibariyle başladığı çalışmalarına onarım esnasında su kesintisi yaşanmaması için Diyarbakır merkezde DİSKİ’ye ait olan su depolarının tamamen dolu olmasını sağladı.

Depoların tam kapasite dolu olması sağlandıktan sonra kentte su akışı kesildi. Sabah 08.50 itibariyle tamamlanan çalışmalarda, 4 tahliye vanası açılarak 6 bin metreküp ham su boşaltıldı. Bu işlemin ardından arızayı gideren ekipler, isale hattını bypass vanalarının aracılığıyla yeniden su vermeye başladı.

Yürütülen onarım çalışmalarını inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, DİSKİ’nin, bu tarz oluşan arızalara anında müdahale etme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Onarım çalışmalarında yer alarak emek veren mesai arkadaşlarını tebrik eden Tutşi, “DİSKİ, Diyarbakır’da sorumlu olduğu alanda yer alan her hanededir. Bu nedenle vatandaşların içme suyu konusunda mağdur edilmemesi birinci önceliğimizdir. Mesai arkadaşlarımla birlikte çalışma motivasyonumuz vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz içme suyu sağlamaktır. Bu sorumluluk ve vizyonla bundan sonrada kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerimizde çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.