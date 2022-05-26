Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

DHA

Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı


Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP binası önünde evlat nöbetine katılanların sayısı, Muş'tan 2, Batman'dan da 1 aileyle 295'e yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 997 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Muş'ta 1999'da 24 yaşındayken kaçırılan ve hiç görmediği ağabeyi Mehmet Şah için gelen kardeşi Mehmet Can Güvenç (21) ile Varto ilçesinde 2015'te Varto Sağlık Meslek Lisesi öğrencisiyken 16 yaşında kaçırılan kızı Dilan için gelen Cemal Han ve 2021'de Batman'ın Beşiri ilçesinde 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Murat için gelen Yeslibe Toprak ile 295´e çıktı.
Sağlık Meslek Lisesi öğrencisiyken kaçırılan kızı Dilan için gelen Cemal Han, "Benim kızım 2015'te Varto Sağlık Meslek Lisesi´nde kandırılarak götürüldü ama kimler tarafından kandırıldığını, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sonra bir haber alamadık. Şimdi ben buradan kızıma çağrı yapıyorum; neredeysen bir şekilde bize ulaş. 7 senedir ne gecemiz belli ne de gündüzümüz. Kızımızı istiyoruz. Ben kızımı herkesten istiyorum" dedi.
'GEL ARTIK, ÇOK ÖZLEDİM'
Geçen yıl 20 yaşındayken Batman'ın Beşiri ilçesinde kaçırılan oğlu Murat'a seslenen Yeslibe Toprak ise, evladını almadan eylemine son vermeyeceğini ifade ederek, "Oğlumun getirilmesini istiyorum. Bir haber etsin. Ben de babası da, kardeşleri de, hepimiz perişan durumdayız. Kardeşleri evde sürekli ağlıyor. Özellikle küçük kardeşi ona çok düşkündü. Oğlum Allah rızası için bir haber ver, bir iletişime geç bizimle. Sesini duyalım, iyi olduğunu bilelim en azından. Bu yeter bize, senin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne bir mesaj ne bir telefon, hiçbir şey yok. Gel artık, çok özledim. Allah aşkına hiç mi düşünmedin bizi?" diye konuştu.
23 yıl önce 24 yaşındayken Muş´ta kaçırılan ağabeyi Mehmet Şah için gelen Mehmet Can Güvenç de eylemi sonuna kadar sürdürme konusunda kararlı olduğunu dile getirerek, "Ağabeyim 23 senedir kayıp. İstanbul´a çalışmaya gitmişti. Onu zaten hiç görmedim. Onu görmek isterdim. Annem ve babam hepsi perişan. Hala bir umutları var yani, nerede, kim tarafından götürüldü, ne oldu. Hiçbir şekilde herhangi bir haber alınamadı. Ben ağabeyimi istiyorum. İnşallah o da bizi görüp bir iletişime geçer. Devletimiz zaten elinden geleni yapıyor. İnşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-05-26 16:23:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Türk Mutfağı Haftası’nda vatandaşlara Diyarbakır lezzetleri ikram edildi
YEREL HABERLER “Türk Mutfağı Haftası’nda vatandaşlara Diyarbakır ...
Diyarbakır'da ölümlü silahlı kavgaya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ölümlü silahlı kavgaya 1 tutuklama
Fetih coşkusu gezici otobüsle Diyarbakır sokaklarında
YEREL HABERLER Fetih coşkusu gezici otobüsle Diyarbakır sokaklarında
DİSKİ’den su kesintisine anında müdahale
YEREL HABERLER DİSKİ’den su kesintisine anında müdahale
Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Sezai Karakoç diriliş cephesinin amansız yılmaz bir savaşçısı”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Sezai ...
Diyarbakır’da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı Toplam sayı sayı 295 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetine 3 aile daha ...
Şehit yakınları ve gaziler: “Kılıçdaroğlu, tavırlarıyla FETÖ ve PKK’nın sözcülüğüne soyunmuştur”
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gaziler: “Kılıçdaroğlu, ...
Dicle Gençlikspor Play-Off’tan çıkmak için idmanlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor Play-Off’tan çıkmak için ...
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Geldiğimiz süreçte 262 bin pozitif vakamız vardı. Şu anda 10’nun altındayız” Diyarbakır’ın pandemi tablosu ortaya çıktı: Kentte pozitif vaka sayısı 10’nun altına düştü Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin: “Diyarbakır olarak dört defa pik yaşadık” “Yüzde 64,3 oranında aşı oranımız var” “326 yoğun bakım yatağımız vardı, bunların tümünü geri çektik”
YEREL HABERLER Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Geldiğimiz ...
Diyarbakır’da öğrenciler Arkeoloji Müzesi’ni gezdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da öğrenciler Arkeoloji Müzesi’ni gezdi
Tarihi ve turistik mekanlarda “Değnekçi” denetimi
YEREL HABERLER Tarihi ve turistik mekanlarda “Değnekçi” denetimi
DİSKİ'den altyapı sorunu olan mahalleye çalışma
YEREL HABERLER DİSKİ'den altyapı sorunu olan mahalleye çalışma
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 292 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 292 oldu
Kırsalda yeni yol hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kırsalda yeni yol hizmetleri devam ediyor
Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı
YEREL HABERLER Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile ...
Dicle Elektrik: “Sokak lambaları, denetim sebebiyle gündüz yanıyor”
YEREL HABERLER Dicle Elektrik: “Sokak lambaları, denetim sebebiyle ...
10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs JASAT ...
Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf ...
Genç star Baytan, 3 yıllık aranın ardından geri döndü
YEREL HABERLER Genç star Baytan, 3 yıllık aranın ardından geri döndü
En büyük köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor
YEREL HABERLER En büyük köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor
Diyarbakır’daki 'çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki 'çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız ...
Diyarbakır’da bir garip olay: 65 yaşında, doğduğundan beri kimliği yok
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir garip olay: 65 yaşında, doğduğundan ...
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.