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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da İpekböcekçiliği çalıştayı

İHA

Diyarbakır’da İpekböcekçiliği çalıştayı

Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Kaymakamlığı tarafından "Kelebekten Kozaya, Kozadan Modaya İpeğin serüveni" sloganı ile ipekböcekçiliği çalıştayı düzenlendi.
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, 2002 yılında kentte önemli bir gelir kaynağı olan sektörün tekrar geliştirilmesi için Diyarbakır Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 200 civarında üreticiye 400 paket tohum dağıtıldığını söyledi. Başkan Yeşil, “2006 yılında borsamız tarafından hazırlanan ve Avrupa birliği tarafından desteklenen “İpekböcekçiliği geliştirme projesiyle” üretime yeniden ivme kazandırılmıştır. Bu projeler çerçevesinde verilen eğitim ve kullanılan malzeme destekleriyle 20062007 sezonu sonunda 700 üreticimiz ile 45 ton yaş koza üretimine ulaşılmıştır. 25 Kasım 2006 yılında Borsamız ilgili paydaşlarla birlikte dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Mehmet Mehdi Eker’ in katılımıyla “Ulusal İpekböcekçiliği Zirvesi” düzenlenmiş, 2007 yıllında ise ilimiz Kulp ilçesinde “Koza Üreticileri Birliği kurulmuş” ve halen faaliyetlerini sürdürmektedir. İpekli dokumanın da yapıldığı Kulp ilçemizde ipekböcekçiliği gelir sağlayan önemli bir faaliyet olarak varlığını sürdürmektedir. Halen dünyada yaş koza üretimi yapan 20 ülkeden biri Türkiye’dir. Diyarbakır ilimiz ise, yaş koza üretiminde yüzde 60 oranıyla Türkiye’de ilk sırada yerini almaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar konusunda borsamız üstüne düşen sorumluluğu sürdürmeye devam edecektir” dedi.

“Sürdürülebilir olması için herkese görev düşüyor”
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya’da koza üretimde var olan sorunların çözümü için ortak adımların atılması gerektiğine vurgu yaparak, “Türkiye’nin yüzde 60 üretimin yapıldığı merkezden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir merkezde yüzde 60 üretim yapılıyorsa o zaman bizim bunu oturup düşünmemiz lazım. Hepimize düşen bir görev var. Yüzde 60 üretimin olduğu bir kentin tıpkı sloganda olduğu gibi kelebekten modaya ve podyuma kadar gidiyorsa, kelebeği de burada olmalı, yani lavra üretimin burada olması gerekiyor. Bunun koza olarak ihracatının yasaklanması gerekiyor. Ve bunun tıpkı Kulp’ta olduğu gibi üretilenin ipeğe dönüştürülmesinin sağlanması gerekiyor. Yani biz buna sanayi katma değerini oluşturmak diyoruz. Kırsaldan sanayi katma değeri oluşturamazsak sadece şu asgari ücret geliri kadar bunun sürdürülebilirliği sağlanamaz” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimi yapılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce de çalıştaya katılan yetiştiricilere kraft kağıdı ve kireç dağıtıldı.
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (GAPUTAEM) düzenlenen çalıştaya, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nihat Nurbaki, Diş İşleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı ile Bursa ve Uşak Üniversitelerinden akademisyenler ile kamu kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

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