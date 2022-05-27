Dicle İlçe Müftüsü Azad Akın öğrencilere seminer verdi

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftüsü Azad Akın, Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere seminer verdi.

Seminerde öğrencileri tatilde yaz Kur'an kurslarına davet eden Akın, tüm öğrencileri Kur'anı Kerim öğrenmeye davet etti. Kur'an'ın bir hayat kitabı olduğunu söyleyen Akın "Kur'an'ı öğrenip ona göre yaşamamız gerekiyor. Hayatın her alanını Kur'an'a göre hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Seminer, siyer sınavında derece yapan öğrencilere hediye verilerek sona erdi.

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