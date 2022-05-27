DİSKİ, Dicle ilçesinde su depolarını temizledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlı su aktarmak için Dicle ilçesindeki su depolarını temizledi.

DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, depo kaynaklı kirlilikleri önlemek amacıyla abonelerine ait mesken, bina, site, iş yeri, resmi kurum ve kente su sağlayan ana su depoları ile kırsal mahalle içme suyu deposunun temizliği ve dezenfeksiyonunu yaparak vatandaşların daha sağlıklı su kullanmasını sağlıyor.

DİSKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre Dicle merkezde bulunan içme suyu depolarının iç temizlik ve dezenfekte işlemleri yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kırsal Oba Mahallesi’ndeki 100 metreküp aktarma deposunda ve Dicle merkezdeki DM1 500 metreküp ile DM2 1000 metreküp depoları temizlendi.

Söz konusu içme suyu depolarının temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapılmasıyla vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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