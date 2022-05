Tarihi On Gözlü Köprü'de 8 yaşındaki Delal'den piyano resitali

Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 3,5 yaşında piyanoya başlayan, katıldığı yarışmalarda dereceye giren Delal Arin Demirel (8), Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de turizme katkı amacıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere resital sundu. Demirel, "Annemle birlikte 3,5 yaşında çalmayı öğrendim. Hayalim piyanist olmak. Ünlü bir piyanist olduktan sonra konser vermek istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Delal Arin Demirel, 3,5 yaşında piyano eğitmeni annesiyle piyano çalmaya başladı. Demirel, 2017´de 17 ülkenin katıldığı 'Evde Sanat Var Müzik Festivali'nde 1'incilik elde etti. Çalışmalarını sürdüren Demirel, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'nde online düzenlenen 'South Florida İnternational Piano Competition' yarışmasında 6 yaş kategorisinde 2'ncilik elde etti. Daha sonra sırasıyla İngiltere'deki 'London Youth Piano Competition' ve Polonya'daki 'İnternational Piano Competition For Pianist' yarışmalarından 2'ncilik, Dubai'de düzenlenen 'Four Notes İnternational Piano Competition' yarışmasında da 97 puanla 1'inci oldu. Delal Arin en son İsviçre'deki yarışmada da `Geleceğin Yıldızı´ derecesini aldı.

`TARİHİ KÖPRÜDE PİYANO EŞLİĞİNDE DANS ETTİLER´

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Piyanisti Filiz Balkız'dan da dersler alan Delal Arin, Diyarbakır'ın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de yerli ve yabancı turistlere resital sundu. Köprüye fotoğraf çekimi için gelen bazı çiftler piyano eşliğinde dans etti.

Diyarbakır'da Maya Okulları'nda 1'inci sınıfta eğitim gören Delal Arin, çoğu zaman annesi Berrak Demirel ile çalıştığını belirterek, "Annemle birlikte 3,5 yaşında çalmayı öğrendim. Hayalim ünlü bir piyanist olmak. Ünlü bir piyanist olduktan sonra konser vermek istiyorum" diye konuştu.

Maya Okulları Kurucusu Nezir Bulut ise akademik başarının yanı sıra sanat ve spor faaliyetlerinin de önlemini vurgulayarak, "Çocukların gözlerindeki ışıltıya aşık olmayan bu işi yapamaz. Biz de yetenekli çocukların tercih ettiği bir okuluz. Hem sporda hem de sanatta. Bu anlamda da Diyarbakır'a güzel hizmetler sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2022-05-27 11:08:26



