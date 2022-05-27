Surnet dolandırıcılara karşı uyardı

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına ilişkin açıklama yapan Surnet, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dolandırıcıların yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Dolandırıcılar, vatandaşları bu kez ‘taahhüttünüz bitti' yalanıyla kandırmaya çalışıyor. Dolandırıcılar inandırıcı olabilmek amacıyla en fazla 0850 numaraları kullanıyor. Ayrıca tanınan firmaların adını da kullanıyorlar. İnternet servis sağlayıcısı Surnet kurucusu Mustafa Özakbaş, vatandaşları siber dolandırıcılara karşı uyardı. Akbaş, “Son günlerde cep telefonları üzerinden gelen taahhüttünüz bitti veya bitmek üzere aramaları ile vatandaşımız yeni bir dolandırıcılık olayına kurban ediliyor. Farkında olarak veya olmayarak büyük kurumsal firmalarda bu dolandırıcılığa alet oluyor. Vatandaşlarımızın, arayan kişi yada kişilerin gerçekten kendi hizmet sağlayıcısı olup olmadığını teyit etmesi gerekiyor. Bu konuda birkaç yöntem önerebiliriz. Kendi internet servis sağlayıcısının numarasını rehberine kayıt edip sadece o numaradan gelen aramalara itibar edebilir veya görüşmeyi sonlandırıp kendi internet servis sağlayıcısını arayıp, doğru bilgiye ulaşabilir” dedi.

Özakbaş, dolandırıcıların kullandıkları yöntemlere de örnekler vererek şöyle konuştu:

“Taahhüttünüz bitti diyerek vatandaşı ikna ediyorlar. Eve gönderdikleri ekip ile internet kurulumu yapıyorlar ve sözleşme imzalatıyorlar. Vatandaş farkında olmadan evine ikinci bir internet aboneliği yapmış oluyor. Bu olayı ancak evine ikinci bir internet faturası geldiğinde anlıyor ve iptal etmek istediğinde ise karşısına bu kez taahhüt bozma cezası çıkıyor. Internet hattının yanında sözde ücretsiz TV hizmeti veya elektronik eşya hediye ediyoruz gibi vaatlerle vatandaşları inandırıyorlar. Piyasada 2030 TL değerinde olan bu hizmetleri, 8090 TL gibi ücretlerle ve taahhütlü bir şekilde vatandaşlara satış yapmış oluyorlar. Vatandaşları taahhüttün bitmesine aylar kala arayıp, 'taahhüdünüz bitmek üzere' diyerek yüksek tutarlardan taahhüt yeniliyorlar. Vatandaşlarımız mutlaka taahhüt başlangıç ve bitiş tarihlerini kontrol etmeli, hizmet aldığı firmanın çağrı merkezi numarasını muhakkak telefon rehberine kayıt etmeli".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.