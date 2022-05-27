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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da “Fetih Yürüyüşü”

İHA

Diyarbakır’da “Fetih Yürüyüşü”

Diyarbakır’ın fethinin 1383. yılında Fetih Camii’nden şehit sahabelerin kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camii’ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin “Fetih Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İslam ordusunun karargahını kurduğu Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camii'nde “Fetih Yürüyüşü” dolayısıyla bir araya geldi. Tekbir ve salavatlarla fetihte şehit olan sahabelerin medfun olduğu İçkale’deki Hazreti Süleyman Camii’ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte gençler bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu. Hazreti Süleyman Camii’nde kılınan sabah namazının ardından şehit sahabeler için Kur'anı Kerim okunarak dua edildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun yaptığı duanın ardından Kurtulmuş, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker’in katılımcılara yaptığı çorba ikramı ile sona erdi. Etkinliğe AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın katıldı.
Cuma namazı öncesi ise Ulu Cami'de “Fetih Haftası” dolaysıyla mevlit okutularak, ilahiler seslendirildi. Programda İl Müftüsü İmamoğlu, Diyarbakır’ın fethini anlattığı konuşmasında kentin İslam tarihindeki önemine dikkati çekti.

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