Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 5 metrelik mısır öğütme kuyusuna düşen yavru tilkiyi, AFAD ekipleri kurtardı.

Diyarbakır'da Silvan karayolu üzerinde Karaçalı mevkindeki bir iş yerinde bulunan 5 metre derinliğindeki mısır öğütme kuyusuna yavru tilki düştü. Tilkiyi kuyuda gören iş yeri çalışanları durumu AFAD ekiplerine bildirdi. 5 metrelik kuyuya inen AFAD personeli, yavru tilkiyi alarak yukarı çıktı. Yavru tilki sağlık kontrolü için Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Tilki tedavisinin ardından doğaya salınacak. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)-

2022-05-27 19:20:01



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