Cudi’de hava operasyonu başladı

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Şırnak’ın Cudi Dağında tespit edilen teröristler havadan vuruldu.

Şırnak Cudi Dağı kırsalında sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Vurulma anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, yoğun duman sisi görüldü.

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