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Şef Güçtekin, son dönemlerin yeni trendi vejetaryen kebabını tanıttı

İHA

Şef Güçtekin, son dönemlerin yeni trendi vejetaryen kebabını tanıttı

Ünlü şef ve iş adamı Yusuf Can Güçtekin vejetaryenlere özel olarak sunulan vejetaryen kebabını tanıttı.
Başarılı pazarlama teknikleriyle kurucusu olduğu Sembol Ocakbaşını marka haline dönüştüren ünlü iş adamı şef Yusuf Can Güçtekin restoranın menüsünde yer alan vejetaryen kebabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vejetaryen kebabının sebze ağırlıklı bir kebap olduğunu belirten Güçtekin, “Dışarıdan bakıldığında bizim et ağırlıklı yemek kültürümüzden uzak gibi görünse de vejetaryen kebabı, Anadolu mutfağından izler taşıyor. Patlıcan, biber ve domates ağırlıklı olmakla birlikte vejetaryen kebabını patatesle birlikte sunuyoruz. Özellikle İstanbul Ataşehir’deki şubemizde fazlasıyla tercih edilen ürünlerimizden biri” dedi.

“Türk mutfağı vejetaryen beslenme biçimine son derece uygun”
Türk mutfağı ve vejetaryen beslenme biçiminin uyuşan birçok noktasının olduğuna değinen Yusuf Can Güçtekin, Türk mutfağının vejetaryen beslenme biçimi için son derece uygun olduğunu kaydetti. Güçtekin, “Çoğunlukla etle ve et ürünleriyle anılan bir mutfak kültürümüz olsa da sebze ağırlıklı yemeklerimiz de kültürümüzü çok iyi yansıtıyor. Özellikle Orta Anadolu kültüründe sebzelerin kurutulmuş olarak ya da taze haliyle birçok özel yemekte kullanıldığını biliyoruz. Bununla birlikte herkes Türkleri etçi bir millet olarak anıyor. Tüm dünyada Türk mutfağı denildiğinde akla ilk gelen yemek kebaptır. Biz de tam olarak bu yüzden vejetaryen kebabını menümüze ekledik. Hem kebap kültürünü yansıtıyor hem de vejetaryen beslenme için oldukça ideal bir alternatif. Yeniliklere açığız ve her zaman yeni olanı denemek istiyoruz. Ancak yeniliklerle ileriye doğru gidebileceğimizi ve kendimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Anadolu mutfağı kökleri itibariyle yeni lezzetler oluşturma konusunda avantaj sağlıyor. Anadolu’nun ve özellikle Mezopotamya bölgesinin fazlasıyla ürün çeşitliliğine sahip olması, yeni lezzetlerin oluşturulabilmesini kolaylaştırmış. Bu yüzden Anadolu’nun mutfak kültürü çeşitlilik bakımından dünyanın sayılı mutfakları arasında. Biz de kendi kültürümüzden izler taşıyan yeni lezzetler deneyerek müşterilerimizi ayrıcalıklarla buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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