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Evlat nöbetindeki babadan 1000'inci güne destek çağrısı

DHA

Evlat nöbetindeki babadan 1000'inci güne destek çağrısı


Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 25 yaşındayken kaçırılan oğlu Erhan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Ekrem Artık, "Oğlumun hasretini çekiyorum. Bütün aile perişan olduk. Yeter artık evladımızı istiyoruz. 1000'inci günümüz yarın. Bütün Türkiye´yi, anaları, babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum" dedi.
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 299 ailenin dönüşümlü olarak 999 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Hatay´da yaşayan ve 2015´te 25 yaşındayken özel sektörde çalışmak için gittiği Kırklareli´nde kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için evlat nöbetini sürdüren Ekrem Artık, "Benim oğlumu 2015´te HDP tarafından PKK´ya teslim edilmiştir. Ben 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Bütün aile perişan olduk. Yeter artık, biz evladımızı istiyoruz. İnsan hakları var, diyorlar nerede bunlar? Bizim hakkımızı kim arayacak? Allah razı olsun devletimiz, bu çocukları getirmek için çalışıyor. Ne için ağlatıyorlar bu anaları? Biz evlatlarımızı HDP´den istiyoruz. 1000'inci günümüz yarın. Bütün Türkiye´yi, anneleri ve babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum. Oğlum, benim sesimi duyuyorsan gel oğlum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-05-28 14:16:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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