Ceylan Karavil Park AVM’de bilim fuarı

Diyarbakır’da 4. Stem İnovasyon Robotik Kodlama Bilim Fuarı Ceylan Karavil Park AVM’de gerçekleşiyor.

Ceylan grup ve Karavil grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Ens Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ceylan Karavil Park AVM 4’cüsü gerçekleşen İnovasyon Robotik Kodlama Bilim Fuarına kapılarını açıp ev sahipliği yaptı. Bilim fuarı 2829 Mayıs tarihinde Ceylan Karavil Park AVM’de gerçekleştirilirken, bilim fuarında bir birinden etkileyici deneyler yer alıyor. Bilimsel deneyler, canlı müzik dinletisi, sahne gösterisi, matematik gösterileri İngilizce gösteriler ve eğlenceli bilim gösterileri ile bilime ilgi duyan alışveriş merkezi ziyaretçilerine sergilenmeye devam edecek. Yaklaşık 500 öğrenci ve 75 öğretmenin katılım sağladığı bilim fuarına ilgi oldukça yoğun oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ceylan Karavil Park yetkilileri; öğrencilerin yapmış olduğu bu özel projeye ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. AVM yetkilileri, “Bilim fuarını tek tek inceleyip muhteşem projelerini izledik. Bilim fuarları araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yeteneğin birleşimidir. Burada yapılan proje çalışmalarının her birinin ileride başarılı çalışmalara atılacak büyük imzaların ilk basamağı olacağına inanıyoruz” dedi.

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