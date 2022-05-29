Bağlar Belediyesinin halk buluşmaları devam ediyor

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, düzenli olarak gerçekleştirdikleri mahalle ve aile ziyaretleriyle vatandaşlarla aralarında büyük bir kaynaşma oluştuğunu söyledi. Beyoğlu, ”Sofrasına oturduğunuz, evinin önünde bağdaş kurup samimi şekilde dinlediğiniz insanlarla aranızda sağlam bir bağ oluşmaması mümkün değil. Üç yılda bu anlamda güzel bir başarı elde ettik” dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ilçede vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. İlçenin farklı mahallelerinde esnaf ve aile ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, üç yılda yüz binlerce vatandaşla defalarca bir araya gelme imkanı bulduklarını söyledi. Mahalle ve ev buluşmalarının vatandaşlara güven verdiğini belirten Beyoğlu, samimi duygularla yapılan ziyaretlerin sorunların çözümüne de ciddi katkılar sağladığını kaydetti. Beyoğlu, ”Günde en az bir mahalleye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın samimiyeti motivasyonumuzu ziyadesiyle artırıyor” diye konuştu.



"Hemşehrilerimizi ailemiz olarak görüyoruz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tüm vatandaşları aileleri olarak gördüklerini söyledi. Beyoğlu, "Yapabileceklerimizi zaten yapıyoruz. Yapamayacaklarımızı ise samimi duygularla anlatınca halkımız ikna oluyor. Halkımızın temel ihtiyacı ve bizim de asli görevimiz olan hizmetleri zaten yerine getiriyoruz. Bunları gönül belediyeciliği ile pekiştirmedikten sonra anlamı kalmaz. Geldiğimiz ilk günden beri gönüllere dokunmaya büyük önem veriyoruz. Bağlar’ı evimiz, hemşehrilerimizi de ailemiz olarak görüyoruz. Tevazu gösterdiğiniz zaman muhabbetle karşılaşırsınız. Son güne kadar bu anlayışla hareket edip gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Makamlar gelip geçer, insana kalan hoş bir seda ve güzel duygularla hatırlanmaktır” şeklinde konuştu.

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