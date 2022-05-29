Başkan Beyoğlu; "Annelerin haklı direnişi dünyaya örnek oldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin 1000. günü nedeniyle düzenlenen etkinlik ve yürüyüşe katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, annelerin ortaya koyduğu haklı direnişin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelede ülke tarihinin en başarılı döneminin gerçekleştirildiğini belirten Beyoğlu, "Ülkemizin başına bela olan, kaynaklarımızı kurutan, birlik ve beraberliğimizi zehirleyen, dış mihrakların maşası olan terörü bertaraf etmek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde cumhuriyet tarihinin en başarılı mücadelesi yürütülmektedir. Güvenlik güçlerimizin yürüttüğü kararlı mücadeleye en büyük destek teröre karşı direnen ailelerden gelmiştir. Dünya mazlumlarına umut olan ve terörün kirli planlarını bozan annelerin mücadelesi çok şükür başarılı bir noktaya ulaşmıştır. Teröre karşı en etkili silah yüreklerindeki cesaret olan ailelerimizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

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