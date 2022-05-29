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Evlat nöbetindeki aileler, 1000'inci günde de çocuklarına seslendi

İHA

Evlat nöbetindeki aileler, 1000'inci günde de çocuklarına seslendi

Diyarbakır’da ailelerin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1000. gününde. 301 ailenin katıldığı evlat nöbetinin 1000. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla 10 bin kişiyle yürüyüş gerçekleştirildi. Aileler, çocuklarına dönmeleri için çağrıda bulundu.
Diyarbakır’da, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Akar’ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye’de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlattı.
Evlatlarını terörün batağından kurtarmak isteyen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen diğer ailelerin de katılımıyla sayı her geçen gün artarak 301’e ulaştı. İlk günden itibaren evlatlarına kavuşmak için sürdürdükleri kararlı duruşlarıyla HDP il binası önünden ayrılmayan anne ve babalar, yazın sıcağında, kışın soğuğunda eylemlerine ara vermeden devam etti. Aileler, nöbet yerlerini boş bırakmamak için aileleriyle dönüşümlü eylemi sürdürdü. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgını döneminde de gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden vazgeçmedi. Geride kalan yaklaşık 3 yılda annelerinin kucağındaki çocuklar, ağabeyleri ve ablaları için yeni yaşlarına eylem çadırında girdi.

Kararlı duruş 35 evladı ailesine kavuşturdu
Eylemle 35 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne ve babalarının "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk kapattırdı. Ailelerin haykırışlarını duymak istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu. Ailelerin kararlı duruşundan sonra HDP, il binasında yaptığı faaliyetlerini ilçe binalarına taşıdı. İddialara göre, bu süreçte terör örgütü PKK yandaşları, ailelere tehditlerde bulundu, onları yıldırmaya çalıştı. Teslim olan gençler, ifadelerinde yaşadıkları her şeyin zorla yaptırıldığını öne sürdü.

“O kirli, kanlı ellerinizi evlatlarımızın üstünde çekin”
1000. gün programında konuşan Bayram Elhaman’ın annesi Ayten Elhaman, “1000 gündür biz burada HDP il binasının önündeyiz. Biz burada haklı mücadelemizi veriyoruz. Evladımı, Bayram’ımı istiyorum. Biz burayı terk etmeyeceğiz, bu çadırda bekleyeceğiz 1000 yıl da geçse evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bizim evlatlarımızı dağlarda, taşlarda kuşlara yem ediyorlar. Orada ölüme terk ediyorlar. Evlatlarımızı istiyoruz. Buradan sesleniyorum. Ey Mithat Sancar, ey Pervin Buldan, bizim çocuklarımız nerede? Sizin çocuklarınız Avrupa’da okurken, bizim çocukların elinden kalemi alıp silah verdiniz. O kirli, kanlı ellerinizi evlatlarımız üstünde çekin. Yeter artık” dedi.
Doğan Göger’in babası Hacı Göger ise, 7 yıldır evladının peşinde olduğunu hatırlattı. 3 yıldır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tuttuklarını anımsatan Göger, “Biz, anneler ve babalar olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldukça biz bunların yakasını, peşini bırakmayacağız. 1000 gün değil, 20 bin gün dahi geçse, ne olursa olsun bu eylemde kararlıyız. Sonu ölüm dahi olsa biz bu yolun, bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.
Oğlu Ramazan Üçdağ için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ da, “Çocuğum 17 yaşındayken HDP tarafından dağa götürüldü. Dağdaki çocuklara sesleniyorum. Gelin, güçlü devletimize teslim olun. Devletimizin şefkatli ellerine teslim olun. Ben burada 1000 gündür evlat nöbeti tutuyorum. 1000 yıl da olsa evlatlarımdan vazgeçmeyeceğim. Evladımı istiyorum” şeklinde konuştu.
Diyarbakır anne ve babalarının 1000’inci gününde ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sivil toplum kuruluşları (STK), dernekler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 10 bin kişinin katılımıyla teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi.

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