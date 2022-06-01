Aslanlara fısıldayan Akbey, “Onları duymak için emek, sabır, özveri ve sevgi gerek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslanlara fısıldayan Akbey, “Onları duymak için emek, sabır, özveri ve sevgi gerek”

İHA

Aslanlara fısıldayan Akbey, “Onları duymak için emek, sabır, özveri ve sevgi gerek”

Irak'ta beslediği aslanlarla bilinen Diyarbakırlı Ahmet Akbey, hayvanlarla aynı dili konuşmak ve onları duymak için emek, sabır, özveri ve sevginin önemine değindi.
Aslanlarla kurduğu iletişimle ‘Aslanlara fısıldayan adam’ olarak bilinen Diyarbakırlı iş adamı Ahmet Akbey, yaklaşık 3 yıl önce yavru aslanların eğitimi ile ilgilenmeye başladı. 3 aslan yavrusunu büyüten Akbey, hayvanlarla iletişime geçmek için sabır, emek, özveri ve sevginin çok önemli olduğunu söyledi. Aslanların her zaman güçlü bir figür olduğunu ifade eden Akbey, “İnsanlar aslanların kendi yavrularını seven, büyüten, koruyan bir aile olduğunu ve gruplar halinde dolaştıklarını göz ardı etmiştir. Ben aslan ile insan dostluğunu gözler önüne serdim. İster vahşi olsun ister ise evcil olsun tüm hayvanlar ile insanlar arasında gerçek ve karşılıksız sevgi olduğunda dostluk ve beraber yaşamak mümkün olabiliyor. Unutulmaması gereken en önemli duygu sevgidir. Hayvanlar aleminde davranışlarının temelini içgüdüler oluşturur” dedi.

“Hayattaki zorlukları hayvanlarla dostluklar sayesinde aşabildim”
Hayatın akışında karşılaştığı zorlukları hayvanlarla dostluklar sayesinde kolaylıkla aşabildiğini dile getiren Akbey, “Hayvanların var olmaları bana hayatın sunduğu eşsiz birer hediyedir. İnsanlar ve hayvanlar arasında sürekli bir bağ bulunmaktadır. Kurulan bu özel bağ ile insan kendini daha mutlu ve değerli hissettiği gibi, yaşadığı dış dünyaya da faydalı ve iyi bir birey olmasına neden oluyor. Aslanlarla hayatıma girdikleri günden beri bir aile gibiyiz. Evlatlarım gibi onları besliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, oyun oynuyor ve onları seviyorum. Beraber geçirdiğimiz her an benim için çok kıymetli. Hayvanlar ile aynı dili konuşmak ve onları duymak istiyorsanız, emek, sabır, özveri ve sevgiyi unutmayın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüste bayılan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi kamerada
YEREL HABERLER Otobüste bayılan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi ...
Beste makinesi Samet'in şarkılarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Beste makinesi Samet'in şarkılarına yoğun ilgi
Diyarbakır’da judo müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da judo müsabakaları tamamlandı
Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti
Vali Su’dan şehit Serttaş’ın ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Vali Su’dan şehit Serttaş’ın ailesine taziye ziyareti
1003 gündür evlatları için HDP'nin kapısında nöbetteler
YEREL HABERLER 1003 gündür evlatları için HDP'nin kapısında ...
Seyir halindeyken alev aldı, faciayı itfaiye ekibi engelledi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev aldı, faciayı itfaiye ekibi ...
Yenişehir futbol takımı BAL Ligi’nde
YEREL HABERLER Yenişehir futbol takımı BAL Ligi’nde
Kadayıfçı Sıtkı Usta’ya ödül
YEREL HABERLER Kadayıfçı Sıtkı Usta’ya ödül
Diyarbakır’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ...
Bağlar Belediyesi’nden üniversite adaylarına hizmet
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden üniversite adaylarına hizmet
Kulp ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu
YEREL HABERLER Kulp ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu
Hırsızlar canına tak etti, dükkanını satılığa çıkardı Diyarbakırlı esnaf hırsızlar canına tak edince 10 yılık dükkânı satılığa çıkardı
YEREL HABERLER Hırsızlar canına tak etti, dükkanını satılığa ...
Market çalışanı ücreti yetersiz bulunca çilek işine girdi: Yıllık kazancı 800 bin TL
YEREL HABERLER Market çalışanı ücreti yetersiz bulunca çilek işine ...
Şehit Uzman Çavuş Serttaş, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Serttaş, Diyarbakır'da son ...
Şehit Uzman Çavuş Serttaş Diyarbakır’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Serttaş Diyarbakır’da gözyaşları ...
Evlat nöbetindeki anneden HDP’lilere çağrı: “Orayı tercih ediyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden HDP’lilere çağrı: “Orayı ...
Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı almadan ...
7 bin yıllık buğday Diyarbakır’da boy gösterdi, çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi Diyarbakır’da 7 bin yıllık ata tohumu bereketi Türkiye'ye umut oldu
YEREL HABERLER 7 bin yıllık buğday Diyarbakır’da boy gösterdi, ...
Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu
Son iki yılda gençlerde kalp krizi oranında yüzde 20 artış Pandemi, gençler arasında kalp krizi oranında yüzde 20 artışa neden oldu Doç. Dr. Serkan Akdağ: “Genç bireylerdeki kalp krizleri maalesef daha ölümcül oluyor” “Gençlerde görülen krizlerin yüzde 82’si acil serviste tanısı konuluyor. Bu çok kötü bir şey” “Tütün ürünlerinden nargile daha tehlikeli ve krize daha fazla yol açıyor”
YEREL HABERLER Son iki yılda gençlerde kalp krizi oranında yüzde 20 ...
Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu ...
Diyarbakır'da AFAD acil çağrı mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da AFAD acil çağrı mobil uygulamasının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.