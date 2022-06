Aslanlara fısıldayan Akbey, “Onları duymak için emek, sabır, özveri ve sevgi gerek”

Irak'ta beslediği aslanlarla bilinen Diyarbakırlı Ahmet Akbey, hayvanlarla aynı dili konuşmak ve onları duymak için emek, sabır, özveri ve sevginin önemine değindi.

Aslanlarla kurduğu iletişimle ‘Aslanlara fısıldayan adam’ olarak bilinen Diyarbakırlı iş adamı Ahmet Akbey, yaklaşık 3 yıl önce yavru aslanların eğitimi ile ilgilenmeye başladı. 3 aslan yavrusunu büyüten Akbey, hayvanlarla iletişime geçmek için sabır, emek, özveri ve sevginin çok önemli olduğunu söyledi. Aslanların her zaman güçlü bir figür olduğunu ifade eden Akbey, “İnsanlar aslanların kendi yavrularını seven, büyüten, koruyan bir aile olduğunu ve gruplar halinde dolaştıklarını göz ardı etmiştir. Ben aslan ile insan dostluğunu gözler önüne serdim. İster vahşi olsun ister ise evcil olsun tüm hayvanlar ile insanlar arasında gerçek ve karşılıksız sevgi olduğunda dostluk ve beraber yaşamak mümkün olabiliyor. Unutulmaması gereken en önemli duygu sevgidir. Hayvanlar aleminde davranışlarının temelini içgüdüler oluşturur” dedi.



“Hayattaki zorlukları hayvanlarla dostluklar sayesinde aşabildim”

Hayatın akışında karşılaştığı zorlukları hayvanlarla dostluklar sayesinde kolaylıkla aşabildiğini dile getiren Akbey, “Hayvanların var olmaları bana hayatın sunduğu eşsiz birer hediyedir. İnsanlar ve hayvanlar arasında sürekli bir bağ bulunmaktadır. Kurulan bu özel bağ ile insan kendini daha mutlu ve değerli hissettiği gibi, yaşadığı dış dünyaya da faydalı ve iyi bir birey olmasına neden oluyor. Aslanlarla hayatıma girdikleri günden beri bir aile gibiyiz. Evlatlarım gibi onları besliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, oyun oynuyor ve onları seviyorum. Beraber geçirdiğimiz her an benim için çok kıymetli. Hayvanlar ile aynı dili konuşmak ve onları duymak istiyorsanız, emek, sabır, özveri ve sevgiyi unutmayın” diye konuştu.

