Otobüste bayılan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, yolcu otobüsüne bindikten kısa süre sonra bayılarak yere yığılan Mehmet B. (66), şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B., bir süre sonra bayılarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet B., tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-01 11:36:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.