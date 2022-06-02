Ergani'de trafik kazası, 1 yaralı

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Diyarbakır Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Mahallesi kavşağında araçların birbirine yol vermemesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı. H.A. hakimiyetindeki 21 ABZ 238 plakalı otomobil ile D.Y. hakimiyetindeki 21 HA 538 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüjün üstüne çıkan 21 ABZ 238 plakalı araç sürücüsü H.A. yara almadan kurtulurken, 21 HA 538 aracın sahibi D.Y. kazada yaralı olarak aracın içinden çıkartıldı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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