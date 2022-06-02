Başkan Beyoğlu’ndan temizlik çalışmalarına destek

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Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin Siverek Caddesi'nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına destek verdi.

Diyarbakır'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Bağlar Belediyesi çevre temizlik bilincini artırmak amacıyla çalışmaları hızlandırdı. İlçedeki cadde ve sokaklar günün belli saatlerinde temizlik araçları filosu eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak hijyen hale getirildiği belirtildi. Siverek Caddesi'nde geniş katılımla gerçekleşen çalışmalara Başkanı Beyoğlu da katılarak destek verdi.

Göreve geldikleri ilk günden beri temizlik çalışmalarını ilçe genelinde yaygınlaştırmak için gayret gösterdiklerini belirten Beyoğlu, "Araç filomuzu rekor seviyede artırdık. Bütün imkanlarımızla gerek merkezde gerek kırsalda halkımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Yaşadığımız yerleri temiz ve yaşanılabilir kılmamız gerekiyor" dedi.

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