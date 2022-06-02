Boya yaparken elektrik akımına kapılıp çatıdan düştü, hastanede öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 3 katlı binanın çatısını boyadığı sırada elektrik akımına kapılarak düşen Yakup Balpetek (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik'te 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. 3 çocuk babası Yakup Balpetek, ağabeyinin yaşadığı binanın çatısını boyamak için adrese gitti. Burada boya yapan Balpetek, elektrik akımına kapılarak çatıdan zemindeki demirlere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Balpetek'i hastaneye kaldırdı. Balpetek, hastanede hayatını kaybetti. Yakup Balpetek, otopsinin ardından toprağa verilecek.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-02 16:59:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.