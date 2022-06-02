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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicleli gençlerden Tag Ragbi’de büyük başarı

İHA

Dicleli gençlerden Tag Ragbi’de büyük başarı

Okul sporları çerçevesinde 2019 yılında yapılan Tag Ragbi (Amerikan futbolu) şampiyonasında Türkiye 2.’si olan Diyarbakır’ın Dicle İlçesine bağlı Kocaalan Mahallesi’ndeki Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Yıldız Kızlar takımı, bu yıl başarılarını taçlandırarak Türkiye 1.’si oldu.
2019’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda tek bir sayı yiyerek Tag Ragbi (Amerikan futbolu) branşında, Türkiye 2.’si olan okulun kız takımı, bu yıl 23 – 27 Mayıs tarihleri arasında Trabzon’un Sürmeli İlçesi’nde gerçekleşen turnuvada Türkiye 1.’si olurken, aynı branşta mücadele eden okulun Tag Ragbi erkek takımı ise Türkiye 2.’si oldu.
Kocaalan YİBO takımları bu başarıyı, okulun bahçesinde toprak sahada, Dicle İlçe sentetik futbol sahasında ve kapalı spor salonunda her gün yoğun bir tempoda antrenman yaparak elde etti. Şampiyon takımların antrenörü ve aynı zamanda Ragbi Milli Takım Kondisyoner Departmanı’nda görev alan Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cengiz Ayar, ”2019 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kocaalan YİBO’ya beden eğitimi öğretmeni olarak atandım. Atandığımızda ragbi branşını tanıtmaya çalıştık. Diyarbakır ilimize Dicle ilçesine ve Kocaalan köyümüze tanıtmak istedim. Bunu tanıtırken bazı zorluklarla karşılaştık. Çok kolay olmadı. Öğrencilere ragbiyi sevdirmeye çalıştık. Öğrenci velilerine ragbinin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu biraz zamanımızı aldı. Uzun bir zamandan sonra ragbiyi öğrencilerimize sevdirdik. Öğrenci velilerini çocuklarının ragbi oynaması için ikna ettik” dedi.
Ayar, “2019 yılında katıldığımız ilk Türkiye şampiyonasında yıldız kız ragbi takımımız tek bir sayı yiyerek Türkiye ikincisi oldu. Biz buna çok sevinemedik. Çünkü tek bir sayı ile Türkiye şampiyonluğunu kaybetmek, bize buruk bir sevinç yaşattı. Ama Diyarbakır ilini ve Dicle ilçesi ile Kocaalan köyünü bu vesileyle ragbiyi tanıtmış olduk. Bunu yaşam felsefesi haline getirdik. Olmazsa olmazımız oldu. Teneffüslerde bile boş zamanlarımızda ragbi oynamaya devam ettik. Pandemiden sonra sezon açıldığında, yeni bir ragbi takımı kurduk. Tek bir amacımız vardı. İki sene önce tek bir sayı ile kaybettiğimiz Türkiye şampiyonasını bu sefer hiç sayı yemeden kazanmaktı. Çok çalıştık, antrenman metotlarımızı sayı yememe üzerine geliştirdik. Hücum yaparken, savunma yapmayı, savunma yaparken hücum yapmayı öğrendik. Bu sene katıldığımız Türkiye şampiyonasına hiç sayı yemeden yıldız kız tag ragbi takımımız Türkiye şampiyonu oldu” diye konuştu.

Ayar, “Bu sene bizi şampiyon yapan hem kız takım öğrencilerime, hem Türkiye ikincisi olan erkek takım öğrencilerime yine sonsuz teşekkür ediyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Bu şampiyonluğu hak ettiler. Beni her konuda destekleyen, bana her konuda yardımcı olan, bir değimi iki etmeyen sayın okul müdürüm Umut Aksünger’e, okul idarecilerine de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Katılan oyuncularıma, bizler için dua okuyan, bizim yanımızda olmayıp da kalben bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Bize her konuda destek veren, yardımlarını esirgemeyen Dicle Kaymakamımız Kadir Yurdagül Bey’e, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürüme, Şube Müdürlerime, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürüme, Dicle İlce Gençlik ve Spor Müdürüme, Türkiye şampiyonasının oynandığı Trabzon Sürmeli İlçe Gençlik ve Spor Müdürüme, takımlarımıza Sürmeli’de destek veren Cevdet Karadeniz Bey’e destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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