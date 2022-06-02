Diyarbakır’da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi Durabeyli Mahallesi’nde M.Z.’nin öldüğü olaya ilişkin Diyarbakır Asayiş Şube JASAT timleri ile Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde Dicle Sulh Ceza Hakimliği’nin yakalama kararı ile "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan fakat olay yerinde firar ettiği için kovuşturma aşamasında kesinleşmiş cezası olmayan erkek A.Ü. (56) isimli şahıs alınan duyum doğrultusunda, Dicle ilçesi Durabeyli Mahallesi’nde Asayiş Şube Birimi JASAT timleri, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Timleri ve Döğer Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen faaliyet sonucu yakalanarak, Cumhuriyet savcısı talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi.

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