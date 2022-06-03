20 yıldır sahte kimlikle kaçan katil zanlısı yakayı ele verdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da 'kasten adam öldürme' suçundan 20 yıldır aranan katil zanlısı sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar sonucunda, 'kasten adam öldürme' suçundan 20 yıldır aranan H.L. isimli şüphelinin, Bismil ilçesinde bir adrese geleceğinin öğrenilmesi üzerine bahse konu bölgeye operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın eşkaline benzeyen bir kişiye yapılan kimlik kontrolünde, ibraz edilen kimliğin başkasına ait olduğu tespit edildi. Şüphelinin, Sur İlçe Jandarma Komutanlık kayıtlarında bulunan fotoğraflardan H.L. isimli şahıs olduğu belirlendi. H.L., gözaltına alınmasını müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.