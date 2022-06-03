6 yıllık çocuk hasreti Ali bebekle son buldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da yaşayan Fadile ve Battal Efe çifti, 6 yıldır çektikleri bebek hasreti yumurta gençleştirme tedavisiyle son buldu.

Diyarbakır’da 7 yıl önce evlenen 32 yaşındaki Fadile ve Battal Efe çifti, 6 yıldır doğal yollarla çocuk olmamasından kaynaklı birçok kliniğe başvurdu. Daha önce başarısız tüp bebek tedavileri gören Fadile Efe, arkadaş tavsiyesiyle başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e umutsuz bir şekilde başvurdu. Yapılan tahliller sonrası yumurta tembelliği teşhisi konulan Efe, PRP ve yumurta gençleştirme tedavisiyle 6 yıllık hasreti Mehmet Ali Efe bebekle sona erdi. Çocuklarını kucağına alan Efe çifti, mutluluk gözyaşları döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.