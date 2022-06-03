Uzman psikolog Geçgel: “Boşanan çiftlerin çocukları da ileride durumu seçenek olarak değerlendiriyor”

Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesi'nde görevli uzman psikolog Olcay Geçgel, “Boşanan anne ve babaların çocukları kendini güvende hissetmemeye başlıyor, kendini suçlu hissediyor” dedi.

Boşanan anne ve babaların çocuklarında, özelikle de ayrılık sonrası bütün davranışlarda beklenmedik bir süreçle karşılaşılabildiğini belirten Uzman Psikolog Olcay Geçgel, “Çocuk, kendini suçlu hissediyor. Çocuk için çok travmatik bir süreç olmaya başlıyor. Eğer okul öncesindeyse bu dönemde soyut düşünceleri yeteri kadar oluşmadığı için bu daha travmatik tablolar halinde görülebiliyor. Özelikle ciddi bir şekilde kendini suçlu hissetmeye başlıyor. Ayrılığın kendisinden kaynaklı olduğunu, kendisinin yapmış olduğu bir davranıştan kaynaklı olduğunu düşünmeye başlıyor” dedi.



“Son dönemlerde boşanmalarda ciddi artış gözlemliyoruz”

Çocuğun anne ve babasının davranışlarının sorumluluğunu kendisinde bulduğunu aktaran Geçgel, “Çocuğun yaşına göre uygun cümlelerle ayrılık fikrinin neden olduğu, kendisinin suçlu olmadığı, özellikle bu suçlamalarla birlikte çocuk ve ebeveyn arasında bir problem olmadığı, anne ve babasının tekrar anne babası olmasına devam edeceği, sadece evlerinin ayrı olabileceği, görüşme sıklıklarında bir farklılık olacağı açık bir şekilde belirtilmeli. Boşanan anne babaların çocuklarında özellikle bu süreç travmatik bir şekilde aktarılmışsa geçmişte çocuk, bunu öğrenmeye başlıyor. Kendi ilişkilerinde, yetişkinliğinde bir seçenek olarak daha sık karşılaşabiliyor. Özellikle bir çözüm noktası şeklinde bundan yararlanmaya çalışabiliyor. Son dönemlerde özelikle boşanmalarda tabii ki çok büyük bir artış gözlemliyoruz. Bunun en büyük sebebi iletişimde kurulan problemler. Kişiler birbirlerini dinlemiyorlar. Birbirleriyle ilgili iletişimi yeteri kadar tamamlamıyorlar. Duygularını ifade etmekte güçlük çekiyorlar” şeklinde konuştu.

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