Diyarbakır´daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.E. (26) ve N.M. (42) tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şüphelinin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Evlere yapılan baskında S.E. ve N.M. gözaltına aldı. Aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-06-03 15:35:49
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