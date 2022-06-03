Diyarbakır’da firari terör hükümlüsü yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da 'PKK/KCK/YPG/YDGH silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'PKK/KCK/YPG/YDGH silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şüphelinin, Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.