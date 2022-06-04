“Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı” çalışmalarında sona yaklaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında inşa ettiği “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, gençlere, spor, kültür ve sosyal alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan yatırım protokolü çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki gençlere hizmet edecek olan “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nda çalışmaların yüzde 70’i tamamlandı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje çerçevesinde Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında tek katlı 17 lojmanının bulunduğu 180 dönümlük alanda mevcut yapılar yatakhane ve idari binalara dönüştürüldü. Engelli gençlerin tüm etkinliklere kolayca erişebileceği ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı’nda gençlerin eğlenceli vakit geçireceği paintball, okçuluk, macera ve yürüyüş parkurları tamamlandı. Ekipler, alanda 860 metrekare yemekhane, 546 metrekare çok amaçlı salon, mescit, atölyeler, zipline, havuz, botanik bahçe ve amfi tiyatro için de inşa çalışmalarına devam ediyor.

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