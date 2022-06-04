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Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı


Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 2022 yılının ilk 5 ayında polisin yaptığı denetimlerde 500 kaçak göçmen ile 105 organizatör yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uzman polislerden oluşan ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Elazığ, Şanlıurfa ve Silvan kara yollarında uygulama yapıyor. Araçları tek tek arayan ekipler, gece görüş ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da kente giriş ve çıkışları izliyor.
Ekipler, 2022 yılının ilk 5 ayında farklı ülkelerden 500 kaçak göçmeni yakaladı. Bu uygulamalar sırasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 105 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 105 organizatör hakkında da adli işlem yapıldı.
Bu arada, bir kaçak göçmenin yakalanması ise DHA kamerasına yansıdı. Durdurulan bir otobüste yabancı uyruklu bir kişinin incelenen kimliğinin sahte olduğu tespit edildi. Kaçak göçmen, polis ekiplerince emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2022-06-04 11:44:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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