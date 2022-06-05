Diyarbakırlı yönetmenin “Çöpün Dünyası” filmine birincilik ödülü

Kütahya Valiliği’nce gerçekleştirilen “2. Aizanoi Kısa Film Festivali”ne Diyarbakır’dan katılan yönetmen Mehmet İsmail Çeçen, “Cihane ÇopêÇöpün Dünyası” filmiyle birinci oldu.

Kütahya Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi yapılan “Aizanoi Kısa Film Festivali”, 24 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Festivalde, “sağlık” kategorisinde 2 bin film arasında Diyarbakırlı yönetmen Mehmet İsmail Çeçen’in “Cihane ÇopêÇöpün Dünyası” filmi birinci oldu.

Dün akşamki törende ödülünü alan Çeçen, Diyarbakır’daki çöplükte atık toplayan 13 yaşındaki Ahmet Pirinç adlı çocuğun çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, kentin 50 yıllık sorununa dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu konuda duyarlılık gösteren Diyarbakır eski Valisi Münir Karaloğlu’na teşekkür eden başarılı yönetmen, “Amacımız duyarlılık oluşturmaktır. Hem doğaya ve canlılara zarar veren vahşi depolama alanı, Valimiz Münir Karaloğlu’nun EKAY Projesi ile 50 yıllık sorun ortadan kalktı. Valime, Ramazan Kızılkaya ve Mustafa Çalışkan’a buradan teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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