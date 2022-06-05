Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 genç kayboldu

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dicle Nehri’ne giren 3 genç akıntıda kayboldu.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 3 kişi, suda kayboldu. Fen Lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen 4 arkadaş, serinlemek için bugün öğlen saatlerinde Tekel Fabrikası’nın olduğu bölgeden Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan 3 arkadaş suda kaybolurken, biri kıyıya ulaşmayı başardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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