Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu

Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 3 lise öğrencisi boğuldu.
Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu. İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2022-06-05 14:45:32
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