GGC’den Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm’e teşekkür plaketi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GGC’den Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm’e teşekkür plaketi

İHA

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" töreninde başarılı sendika başkanı ödülü Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'e teşekkür plaketi verildi.

GGC’den Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm’e teşekkür plaketi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" töreninde başarılı sendika başkanı ödülü Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm’e teşekkür plaketi verildi.
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödül törenine bölgeden ve birçok ilden gazeteci, sendika, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Basın mensupları yanı sıra farklı alanlarda hizmet veren kuruluşlara da plaket takdim edildi. Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm’e başarılı sendika ödülü layık görülerek teşekkür plaketi takdim edildi.
Başarının kendisinin olmadığını, Öz Sağlık İş ailesinin başarısı olduğunu değerlendiren Aküzüm, “Bu nedenle bu ödülü şahsım adına değil, emeğin kutsallığını şiar edinen Öz Sağlık İş ailemiz adına alıyorum. Bizleri bu başarı ödülüne layık gören Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin kıymetli başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
YEREL HABERLER Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu
YEREL HABERLER Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu/ Ek fotoğraflar
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu
YEREL HABERLER Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu
Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 genç kayboldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 genç kayboldu
Diyarbakırlı yönetmenin “Çöpün Dünyası” filmine birincilik ödülü
YEREL HABERLER Diyarbakırlı yönetmenin “Çöpün Dünyası” filmine ...
Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ...
Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : “Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır ...
GGC’den İhlas Medya’ya 6 ödül İHA ve TGRT Haber ödüle doymuyor
YEREL HABERLER GGC’den İhlas Medya’ya 6 ödül İHA ve TGRT Haber ödüle ...
Muharrem İnce: Umutları dirilttim, ama beni partim hançerledi
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Umutları dirilttim, ama beni partim ...
Muharrem İnce Diyarbakır’da CHP’yi topa tuttu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayıyım” “Konya’ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun böyle siyaset olmaz” “2018’de CHP oylarıma sahip çıkmadı”
YEREL HABERLER Muharrem İnce Diyarbakır’da CHP’yi topa ...
Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
Diyarbakır’da suç şebekesi 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da suç şebekesi 6 şüpheliden 3'ü ...
Diyarbakır’da 19 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen ...
Uzman doktor uyardı: "Genel vücut ağrılarının altındaki neden yanlış ayakkabı seçimi"
YEREL HABERLER Uzman doktor uyardı: "Genel vücut ağrılarının ...
Ailelerin direnişi bin 6. gününde
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi bin 6. gününde
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı projelerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı ...
LGS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi
YEREL HABERLER LGS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon ...
“Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı” çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı” ...
Diyarbakır’da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2´si yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2´si ...
Diyarbakır’da firari terör hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da firari terör hükümlüsü yakalandı
Cinayetten gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayetten gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.