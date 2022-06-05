Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3)

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CENAZELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADLİ TIP´TAN ALINDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural'ın otopsi işlemleri sona erdi. Adli Tıp Kurumu önünde toplanan yakınları gözyaşları içerisinde ağıtlar yaktı. Cenazeler çıkarılırken ölenlerin bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan öğrencilerden Enes Can'ın Şırnak'ta, Osman Yetişgin'in Silvan ilçesinde, Yunus Vural'ın ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.(DHA)Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-06-05 19:01:22



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