Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (4)



DİCLE NEHRİ´NDE BOĞULAN 3 GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin (16) Silvan ilçesinde Karabehlülbey Mezarlığı´nda, Enes Can (17) Şırnak´ın İdil ilçesinde Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığı'nda ve Yunus Vural (16) ise Mardin´in Mazıdağı ilçesinde Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi.

WUSHUDA 4 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLAN OSMAN'IN HEDEFİ DOKTOR OLMAKTI

Silvan ilçesinde toprağa verilen Osman Yetişgin´in 4 kez Wushu Türkiye şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Wushu Milli Takım Antrenörü Nimet Kalkan, "Sporcumuz yaklaşık 9 yıldır halk eğitim merkezinde Wushu kursunda antrenman yapıyordu ve yıllar içerisinde 4 Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye 2´nciliği bir de Türkiye 3´üncülüğü elde etti. İller arası şampiyonada da bir çok başarılar kazandı. Spor kariyerinde olduğu gibi eğitimde de çok başarılı bir öğrencimizdi. En son bir ay önce ziyaretime geldiğinde `ben doktor olacağım´ diyordu" dedi.

ELELE ÖLÜME GİTMİŞLER

Mardin´in Mazıdağı ilçesinde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verilen Yunus Vural´ın yakını Veysi Belli, öğrencilerin nehrin karşısına geçmek için el ele tutuşup suya girdiklerini öğrendiklerini belirterek, "Elele karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sonra suda boğuluyorlar. Orada rahmet ediyorlar" dedi.

Liseli 3 gencin Dicle Nehri´nde boğularak yaşamını yitirmesi Türkiye´yi yasa boğarken, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başsağlığı mesajı yayınlandı. Okudukları Vali Aydın Arslan Fen Lisesi´nin sosyal medya hesabından da, "Bugün 3 canımızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" mesajı yayınlandı. (DHA)İhsan YILMAZEmrullah KARAKAŞ/SİLVAN (Diyarbakır)MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır İhsan YILMAZ, Emrullah KARAKAŞ

2022-06-06 00:17:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.