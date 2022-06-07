İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı 

Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da aralarında husumet olan iki grup arasında aynı sokakta sabah ve öğlen çıkan silahlı kavgalarda 5 kişi yaralandı.
Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Küçükakar Sokak'ta sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, vücutlarına isabet kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Aynı sokakta yine aynı gruplar, bu kez öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. Bu kavgada da 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Her iki kavgada yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-06-07 17:04:37
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