Diyarbakır’da doktora şiddet: Önce darp etti sonra silah çekti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Serviste görev yapan Dr. A. Fırat, sevk bekleyen hasta yakınları tarafından önce darp edilip, ardından silah tehdidine maruz kaldı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi acilinde iddiaya göre, görev yapan acil asistanı Dr. A. Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi. Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Dr. A. Fırat‘a silah çekti. Silahı doktora doğrulttuğu esnada şarjörü yere düşen saldırganın elinden hekimin meslektaşları tarafından silah alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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