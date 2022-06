17 yılda 427 endoskopi yapılan hastaya tanı konulamıyor 17 yıl önce Şanlıurfa’da vatani görevini yaptığı sırada silah dipçiğiyle sol karın bölgesine aldığı darbe sonrası mide kanaması geçiren ve o tarihten beri sürekli kanaması olan Polat’ın hastalığına, 427 kez endoskopi ve birçok işlem yaptırmasına rağmen teşhis konulamadı

Diyarbakır’da yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Salih Polat, 17 yıl önce Şanlıurfa’da vatani görevini yaptığı sırada silah dipçiğiyle sol karın bölgesine aldığı darbe sonrası mide kanaması geçirdi. O tarihten beri sürekli kanaması olan Polat’ın hastalığına, 427 kez endoskopi ve birçok işlem yaptırmasına rağmen teşhis konulamadı.

Rahatsızlığı hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Salih Polat, 17 yıl önce silah dipçiğiyle sol karın bölgesine aldığı darbeden sonra sürekli hem ağızdan hem de makattan kanaması olduğunu aktardı. Polat, “Şanlıurfa’da Harran Üniversitesine kaldırdılar. Orada tedavi gördüm. Oradan Diyarbakır Askeri Hastanesine sevkim yapıldı. Askeri hastanede de kanama odağı bulunamadığı için taburcu edildim. Daha sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, İstanbul Cerrah Paşa, Çapa, Türkiye’de gitmediğim üniversite kalmadı. Ama bir çözüm bulunamadı. 1,5 yıl şu an burada bulunduğum Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yattım. Bütün hastanelerde uzun sürelerce yatıp tedavi gördüm. Gittiğim her hastanede endoskopiler yapılıyor. Endoskopilerde kanama var. Ama kanama odağı saptanamıyor. Tanı bu olarak konuluyor” dedi.



“17 yıldır sadece mama ile besleniyorum”

Şu ana kadar 427’nin üzerinde endoskopisi operasyonu geçirdiğini dile getiren Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kolonoskopi, sintigrapi, hariç. Bunları söylemiyorum bile. 17 yılda 427’nin üzerinde yapılan endoskopide de hiçbir şekilde teşhis yapılamadı. Tekrardan en son geçen hafta melanom şikayetiyle buraya geldim, gastroenteroloji polikliniğine doktor direkt yatış önerdi. Kan değerlerim epeyi düşmüştü. Tekrar iki ünite kan verildi, demir takviyesi yapıldı. Dün itibariyle de taburcu edildim. Bugünde Antalya Akdeniz Üniversitesine sevkim yapıldı. Çünkü burada yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. 90 kilodan şu an 57 kiloyum. Mama takviyesiyle besleniyorum. Katı bir şey yiyemiyorum. Sadece mama ile.”



“Sadece şunu istiyorum, bir teşhis konulsun”

Bir işe girip kanaması olduktan sonra çıkışı verildiğini ifade eden Polat, “Bu yüzden dolayı çalışamadığım için maddi gelirim de yok. İlaçlarımı doğru düzgün alamıyorum. Mama aldığım zaman fark çıkıyor. Bazen mamalarımı alamıyorum. 15 kilonun üzerinde kaldırdığım an hemen kanamam başlıyor. Sadece şunu istiyorum. Bir teşhis konulmasını, neyin nesi olduğunu bilmek istiyorum. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bu yüzden dolayı hiçbir yerde çalışamıyorum. Çok zor durumdayım. Genel cerraha beni yönlendirdiler. Orada işlem yapıldı. Bir süre sonra tekrar kanama başladı. En son bana ‘mideni alacağız’ dediler. Akdeniz Üniversitesi bunu söyledi. Ama o da kesin çözüm olmadığı için onu da ben kabul etmedim“ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.