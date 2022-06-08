Doktoru darbedip, silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktoru darbedip, silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltına alındı

DHA

Doktoru darbedip, silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltına alındı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Ali Fırat (29), 2 hasta yakınının saldırısına uğrayıp, silahla tehdit edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, Dr. Fırat, "Bir arbede oldu. Güvenlik görevlisi arkadaşlar ve diğer arkadaşlar araya girdi. Böyle olunca silahına sarıldı. İkisinin de üzerinde silah vardı. Biri elini silaha doğru attı, çekmeye çalışırken şarjörü düştü. Arkadaşlar hemen doğrultmaya çalışırken silahı elinden aldılar" dedi.
Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Dr. Ali Fırat, 8 yaşındaki çocuk hastayı muayene edip, sevk edilmesi ve ilgili birimin bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çocuğun 2 yakını tepki gösterip, Dr. Alı Fırat´a saldırdı. Dr. Fırat'ın yardımına güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanları koştu. Arbede sırasında hasta yakınlarından biri silahını çekti. Ancak bu sırada tabancanın şarjörü düştü. Silah, şüphelinin elinden alındı.
İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 2 hasta yakını gözaltına alınırken Dr. Ali Fırat, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Dr. Fırat, çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibat kurarak sevkini sağladı. 
'SİLAHI ÇEKMEYE ÇALIŞIRKEN ŞARJÖRÜ DÜŞTÜ'
Olay anını anlatan Dr. Ali Fırat, şunları söyledi:
"Birkaç hastane dolaştıktan sonra Dicle Üniversitesi Acil Servisi'ne yönlendirilmişler. Tanı takip için gerekeni yaptık. Tedavi aşamasında Çocuk Gastroenteroloji Bölümü'ne sevkine karar verdik. 112 ile dış merkez sevki için görüştük. Tabi bunu hasta yakınlarına söylediğimizde hoş bir tepkiyle karşılaşmadık. Elini sertçe masaya vurdu. Küfür, tehdit ve hakarette bulundu. 'Niye beni oradan buraya, buradan oraya yönlendiriyorsunuz' gibisinden. Ben sakinleştirmeye çalıştım. Sorunu çözeceğimizi, hastayı tedavi edeceğimizi söylememe rağmen sakinleşmediler. İş, sözlü şiddetten fiziksel şiddete doğru kaydı. Biri eliyle boğazımı sıkıp yumruk salladı. Tabii o ara diğer hasta yakını da üzerime doğru atladı. Orada bir arbede oldu. Güvenlik görevlisi arkadaşlar ve diğer arkadaşlar araya girdi. Böyle olunca silahına sarıldı. İkisinin de üzerinde silah vardı. Biri elini silaha doğru attı, çekmeye çalışırken şarjörü düştü. Arkadaşlar hemen silahı elinden aldılar. Diğerinin de silahı vardı ama çekmedi. Durum üzücü, bekleyen diğer hastalara tedaviye ulaşamadılar, çıkmak zorunda kaldım. Kötü bir şekilde etkilendik."
`ÖLÜM KORKUSU VE ENDİŞE YAŞADIM'
O an ölüm korkusu ve endişe yaşadığını belirten Dr. Fırat, "Bir yandan da hastasına yardımcı olmaya çalışıyorsun. Elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışırken böyle bir tehdide maruz kalmak kötü bir durum. Çocuğun tedavisini aksatmadık. Hastanın tedavisinde bir problem yaşamadık. İlk geldiği andan itibaren de vicdanımız rahat" diye konuştu.
`ŞİDDETLE KINIYORUZ´
Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şubesi´nden yapılan açıklamada, "Aslında facia güçlükle önlendi. Dicle Üniversitesi Yetkili Sendikası Huzur-Sen olarak bu ve benzeri talihsiz olayların yaşanmaması için ceza yapıcıları daha ciddi önlemler almaya davet ediyoruz. Kurumlara silah, bıçak ve benzeri kesici delici aletlerle giriş ve çıkışların engellenmesi gerekmektedir. Yaşanılan olayı şiddetle kınıyoruz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-06-08 14:59:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da doktoru darp eden zanlılar adliyeye ...
Darp edilerek silahlı tehdide maruz kalan doktor konuştu Doktora darp anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Darp edilerek silahlı tehdide maruz kalan doktor ...
Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına ...
17 yılda 427 endoskopi yapılan hastaya tanı konulamıyor 17 yıl önce Şanlıurfa’da vatani görevini yaptığı sırada silah dipçiğiyle sol karın bölgesine aldığı darbe sonrası mide kanaması geçiren ve o tarihten beri sürekli kanaması olan Polat’ın hastalığına, 427 kez endoskopi ve birçok işlem yaptırmasına rağmen teşhis konulamadı
YEREL HABERLER 17 yılda 427 endoskopi yapılan hastaya tanı ...
Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için ...
Tarih ve bilim yıldızlarla buluşuyor Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başlıyor Diyarbakır astronomi tutkunlarını bir araya getiriyor: Varank ve Kasapoğlu açılış yapacak
YEREL HABERLER Tarih ve bilim yıldızlarla buluşuyor Zerzevan Gökyüzü ...
Diyarbakır’da operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da operasyon: 19 gözaltı
Diyarbakır’da doktora şiddet: Önce darp etti sonra silah çekti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da doktora şiddet: Önce darp etti sonra ...
Diyarbakır’da elektrik kontağından ev yangını
YEREL HABERLER Diyarbakır’da elektrik kontağından ev yangını
Diyarbakır’da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da fünye ile patlatılan şüpheli valizin ...
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kuyumcuları dolandıran 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kuyumcuları ...
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 ...
Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 8 şüpheli kuyumcudan 2’si daha yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 8 şüpheli ...
Diyarbakır’da kuyumcuları dolandıran 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuyumcuları dolandıran 6 şüpheli ...
İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı 
YEREL HABERLER İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 ...
Bağlar’da 16 metruk yapı için yıkım kararı
YEREL HABERLER Bağlar’da 16 metruk yapı için yıkım kararı
Diyarbakır'da mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mezuniyet coşkusu
Diyarbakır’da bal üreticilerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bal üreticilerine malzeme desteği
Diyarbakır’da sinema buluşmaları başlıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sinema buluşmaları başlıyor
Dicle Barajı'nda içme suyunu kirleten fosil yakıtlı teknelere mühür
YEREL HABERLER Dicle Barajı'nda içme suyunu kirleten fosil yakıtlı ...
Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 2 kuyumcu ...
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya ...
Diyarbakır’da 30 ton sahte gübre ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 30 ton sahte gübre ele geçirildi
İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi Dermanbaba’nın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı
YEREL HABERLER İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi Dermanbaba’nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.