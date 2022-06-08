Doktoru darbedip, silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltına alındı (2)

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KORİDORDAKİ ARBEDE KAMERADA

Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Ali Fırat'ın, dün akşam saatlerinde 2 hasta yakınının saldırısına uğradıktan sonra koridorda yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hasta yakınlarından biri gözaltına alınıyor. O sırada 8 yaşındaki çocuk da güvenlik görevlilerinin arasından geçerek yerdeki yakınını korumaya çalışıyor.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-08 15:56:33



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