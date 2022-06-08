Kente içme suyu sağlayan pompa onarıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle Barajı Pompa İstasyonunda aralıksız şekilde çalışan pompa arızasını su arzında sorun yaşanmadan giderdi.

Ekipler, çalışma çerçevesinde pompanın fan, baskı bileziği, çark ve rulman yataklarını değiştirdi. Yapılan planlamanın ardından yaklaşık 5 saat süren bakımonarım çalışmasının ardından ekipler, pompanın montajını gerçekleştirdi. Eğil’de yer alan Dicle Barajı Pompa İstasyonunda gerçekleşen çalışmayı DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi inceleyerek personelden bilgi aldı.



“Yaz aylarında kentte günlük 300 bin metreküp su veriyoruz”

Tutşi, kış aylarında kent merkezine günlük ortalama 270 bin metreküp içme suyu sağladıklarını, yaz aylarında ise bu rakamın 300 bin metreküpe çıktığını söyledi. Temel yaşam kaynağı olan içme su arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için DİSKİ’nin tüm olumsuzlukları göz önünde bulundurarak planlı şekilde çalışma yürüttüğünü vurgulayan Tutşi, bu çerçevesinde kent açısından oldukça önemli bir konumda olan Dicle Barajı Pompa İstasyonunda gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti. Aralıksız çalışan pompanın arızalanması üzerine Acil Durumlar Pompa İstasyonunu devreye aldıklarını kaydeden Tutşi, DİSKİ’nin, yapılan tüm işlemleri dışarıdan herhangi bir hizmet alamadan kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ekiplerin yoğun tempoda çalıştığını belirten Tutşi, şöyle konuştu,

“Bugün mesai arkadaşlarım oldukça başarılı bir çalışmayı tamamladı. Kent merkezinde su arzında herhangi bir sorun yaşanmadan aralıksız çalışan pompada oluşan arızayı zaman kaybetmeden giderdiler. Pompalarımız, 7/24 çalışma prensibiyle saniyede yaklaşık 3,3 metreküp ham su üreterek Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisimize ulaştırıyor. Burada çeşitli işlemlerden geçen ham su içilebilir hale getirildikten sonra kentin şebekelerine bırakılıyor” dedi.

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