AFAD 'tan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personeline eğitim

Diyarbakır İl Afet Acil Durum Müdürü (AFAD) İlami Çakmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ve kurum çalışanlarının katılımıyla afet farkındalık eğitimi, deprem anı, tahliye tatbikatı, AFAD mobil uygulaması ve toplanma alanı uygulaması eğitimleri ve tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 2022 yılı “Tatbikatlar Yılı” olarak ilan edilmiş olup bu çerçevede Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü tatbikat ve eğitimlerine devam ediyor. AFAD eğitmenleri tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü personellerinin katılımıyla afet farkındalık eğitimi, deprem anı, tahliye ve toplanma tatbikatı, AFAD mobil uygulaması eğitimleri gerçekleştirildi.

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, AFAD acil mobil uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak AFAD gönüllülük sistemi ile ilgili videolar izlettirilip nasıl gönüllü olunacağı anlatıldı.

Eğitim ve bilgilendirmelerin ardından tüm personeller görev yaptıkları kurumlarında senaryo gereği “deprem anı uygulaması” (çökkapantutun) hareketi “tahliye uygulaması” yaptırılarak, müdürlük binası önündeki toplanma alanına sevk edildi. Kurumların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat başarı ile sona erdi.

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