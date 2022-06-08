Doktoru darbedip, silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltına alındı (3)

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1 TUTUKLAMA

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Ali Fırat'ı darbettikleri ve silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç. ve F.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Ç. ise serbest bırakıldı.Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-08 18:32:17



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