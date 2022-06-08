Diyarbakır'da 4 gün sürecek `Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği´ yarın başlıyor



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´nde Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde bu yıl ikincisi yapılacak olan `Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği´ yarın başlıyor.

Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun Doğu'da son garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, yarın başlayacak ve 12 Mayıs'a kadar sürecek `Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ev sahipliği yapacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek. 9-12 Haziran´da kentte bulunan Zerzevan Kalesi´nde gerçekleştirilecek organizasyonun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak. Atölye çalışmalarından teleskop gözlemlerine, astro sohbetlerden konserlere kadar yapılacak birçok etkinliğe katılanlar, kale çevresine kurulacak çadırlarda konaklayacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı´nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK´ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

BAŞVURANLARIN YÜZDE 56'SI KADIN

Etkinliğe katılmak için online olarak yaklaşık 6 bin 600 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların 2 bin 600´ünü öğrenciler oluştururken, yüzde 56´sını ise kadınların oluşturması dikkat çekti. Başvurular çekilen bir kura sonucunda değerlendirildi. En genç katılımcının 1, en yaşlı katılımcının da 86 yaşında olduğu ifade edildi. Etkinliğe yarısı Diyarbakır´dan olmak üzere binin üzerinde gökyüzü meraklısı katılacak.

Açılış gününde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın, Milli Uzay Programı ve program kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vereceği belirtildi. Zerzavan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, üç gün boyunca her akşam Zerzevan kazıları ile ilgili yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaşacak. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu da son iki gün kalenin önünde katılımcılara müzik dinletisi sunacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-08 18:57:21



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