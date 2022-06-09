Tartıştığı eşini tabancayla başından vurdu



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde Ö.Y. (31), evde, tartıştığı eşi R.Y.'yi (27) tabancayla başından vurdu. Hastanede tedaviye alınan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hani ilçesinde meydana geldi. Eve gelen Ö.Y. ile eşi R.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.Y., tabancasını çekip R.Y.'yi başından vurdu. R.Y. kanlar içinde yere yığılırken, Ö.Y. ise kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.Y., Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden bir ekip, olayın ardından Hani ilçesine gitti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmayla Ö.Y., metruk bir binada, olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Ö.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, R.Y.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-09 10:56:26



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