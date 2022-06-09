Tekerlekli sandalyeyle gitmekte zorlanan kadına polis yardım etti



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da işlemleri için ek bina yerine yanlışlıkla adliye binasına gelen tekerlekli sandalyeli yaşlı kadına polis memuru yardımcı oldu. Polis, gitmekte zorlanan kadını, tekerlekli sandalyesini iterek ek binaya götürüp adliye personeline teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yenişehir ilçesindeki Adliye Sarayı'na tekerlekli sandalye ile gelen yaşlı kadının evraklarını inceleyen görevli polis memuru, ona yanlış binaya geldiğini, işlemlerini yaklaşık 300 metre mesafedeki ek binada yaptırabileceğini söyledi. Polis memuru, kadının gitmekte zorlandığını görünce, tekerlekli sandalyesini iterek ona yardım etti. Polis memuru, kadını, ek binaya kadar götürdü, personele teslim edip, yardımcı olunmasını istedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-09 12:31:25



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