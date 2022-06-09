Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı 'Göğe bakma durağı' Zerzavan’da tarih, bilim, doğa ve yıldızlara doyacak

Bu yıl ikincisi düzenlenen Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı.

Bu bu yıl ikincisi düzenlenen ve 'Göğe Bakma Durağı' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, 4 gün boyunca devam edecek. Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilen organizasyon için kura ile belirlenen katılımcılar kale etrafından bulunan çadırlarına yerleşti. 1112 Haziran’da halka açık gözlem yapılacak etkinliğe, çok sayıda yabancı basın mensubu ile İran, Burundi, Endonezya, Çad, Filipinler, Tayland ve Güney Sudan gibi ülkelerin büyükelçileri de katılıyor. Resmi açılışını bugün akşam saatlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yapacağı etkinlik süresince, gökyüzü meraklıları birbirinden ilgi çekici faaliyetlerle tarih, bilim, doğa ve yıldızlara doyacak.



En iyi gözlem noktalarından

3 bin yıllık geçmişi olan Zerzevan Kalesi, Türkiye’de en iyi gökyüzü gözlemi yapılan 10 yer arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan kale ve kale içinde bulunan Mithras Tapınağı, yüzlerce yıldır insanların ilgisini çekiyor.

Etkinlik; Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da gençler ve aileleriyle birlikte etkinlikte yer alacak.



6 bin 600 başvuru

Organizasyona katılmak için online olarak yaklaşık 6 bin 600 kişi başvuruda bulundu. Bunların 2 bin 600’ünü öğrenciler oluşturdu. Başvuranların yüzde 56’sının kadın olması dikkat çekti. Başvurular çekilen kura sonucunda değerlendirildi. En genç katılımcının 1, en yaşlı katılımcının da 86 yaşında olduğu etkinliğe yaklaşık yarısı Diyarbakır’dan olmak üzere binin üzerinde gökyüzü meraklısı katılıyor.



Atölye faaliyetleri başladı

Açılış günü, atölye faaliyetleriyle başladı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı ve program çerçevesinde yürütülen faaliyetleri anlatmasının ardından Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, üç gün boyunca her akşam Zerzevan Kazıları ile ilgili yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaşacak. İki gün boyunca Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, kalenin önünde katılımcılara müzik dinletisi sunacak.



Ötegezegenler, uydu teknolojileri

Etkinlik boyunca bilim insanları, ötegezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıyalım, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlar, gökte ne var, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri, uzay havası, pulsarlar ve karadelikler, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapacak.



Yıldızlarla buluşma

Program boyunca, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşacak. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak Bilim ve Teknik dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ni Anadolu’nun farklı şehirlerine yayma kararı aldı. Geçen yıl Diyarbakır’da Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır’ın ardından 34 Temmuz’da Van’da, 2224 Temmuz’da Erzurum’da ve 1821 Ağustos’ta Antalya’da yapılacak.

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