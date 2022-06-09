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Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok

DHA

Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok


Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye´nin eski Türkiye olmadığını belirterek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlik güçlerimizin, büyük fedakarlığı ve özverisiyle terörle mücadelesini sadece sınır içinde değil, sınır dışında da sürdürüyor. İşte terör örgütünün yaşadığı korkuyu, dehşeti, telaşı artık sadece telsiz konuşmalarından duymuyoruz. Örgütün sözde liderleri televizyon ekranlarına çıkıp bir taraftan partnerlerini, ortaklarını tehdit ederken bir taraftan da yardım dileniyor. Ancak nafile, Allah´ın izniyle yok olup gitmenin eşiğindeler ve yok olacaklar" dedi.
'Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' ve bir dizi ziyaret ve açılış için Diyarbakır´a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Ardından Karacadağ Kalkınma Ajansı toplu açılış töreni için Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçen Bakan Varank'a, Vali Ali İhsan Su ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal eşlik etti. Açılış konuşmasını yapan Bakan Varank, Diyarbakır'a heybeleri dolu geldiklerini söyledi. 
Diyarbakır´ın geçmişten bu yana hem Osmanlı için hem de Türkiye için önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Vakti zamanında ülkemizin sanayi anlamında en önemli şehirlerinden biri olan Diyarbakır, kan ve gözyaşından beslenen kişisel hırs ve kötü heveslerinin peşinden koşan teröristlerin kurbanı oldu. Kendi çocuklarını yurt dışında el bebek, gül bebek büyütenler, mağaralarda yitip gitsinler diye milletin çocuklarını zorla dağa götüren terör örgütü, ülkemizdeki kardeşlik ortamını dinamitlemek için her türlü yola başvurdu. Barış maskesi altında savaşı, terörü körükleyen vesayet odaklarının maşaları, Diyarbakır´ın muazzam potansiyelinin önünde korkuluk gibi dikilerek yatırımcıyı bu şehirden kaçırdı. Artık eski Türkiye yok. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlik güçlerimizin, büyük fedakarlığı ve özverisiyle terörle mücadelesini sadece sınır içinde değil, sınır dışında da sürdürüyor. İşte terör örgütünün yaşadığı korkuyu, dehşeti, telaşı artık sadece telsiz konuşmalarından duymuyoruz. Örgütün sözde liderleri televizyon ekranlarına çıkıp bir taraftan partnerlerini, ortaklarını tehdit ederken bir taraftan da yardım dileniyorlar. Ancak nafile, Allah´ın izniyle yok olup gitmenin eşiğindeler ve yok olacaklar" diye konuştu.
'DİYARBAKIR'I ESKİ ŞANLI GÜNLERİNE DÖNDÜRMENİN ZAMANI GELDİ'
Diyarbakır´ı eski şanlı günlerine geri döndürmenin zamanının geldiğini söyleyen Bakan Varank, "Bu bağlamda hepimize çok büyük görevler düşüyor. Biz devlet olarak Diyarbakır´a olan aşkımızı kuru lafla değil, eser siyasetiyle, yaptığımız yatırımlarla gösteriyoruz. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önde gelen şehirlerinden olan Diyarbakır´ımızı, sanayi anlamında da üst sıralara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. 2002 yılı sonrası kurulan Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Diyarbakır Karacadağ OSB ile birlikte bu şehirdeki OSB sayısı üçe çıktı. Son 19 yılda Diyarbakır OSB ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB için toplamda 263 milyon TL'ye yakın bakanlık kredisi kullandırdık. Diyarbakır OSB arıtma projesi yine bakanlığımızın kredi desteğiyle tamamlanarak geçtiğimiz yılın sonunda faaliyete geçti. OSB´lerin bölgelerin tamamında bugün itibarıyla üretime geçen 263 parselde yaklaşık 14 bin kişilik istihdam sağlanıyor. Diyarbakırlı istihdam ediliyor. İnşallah tüm parsellerin dolmasıyla birlikte bu sayı iki katına çıkacak. Ayrıca dünyada yaşanan krize rağmen teşvik noktasında cömert yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Son 19 yılda bu şehre yatırım yapmak isteyen firmalar için 1800´e yakın teşvik belgesi düzenledik. Bunların 850´den fazlası tamamlandı. Hayata geçen bu yatırımlar sayesinde istihdam havuzuna ilave 40 bin kişi istihdam edildi. Ama burası Diyarbakır, bu rakamlar bu şehrin cevval insanına, sanayicisine yeterli gelmez. Sadece kamçılar. Daha iyisi için motive eder" ifadelerini kullandı.
'2,5 MİLYAR TL'LİK PROJEDE ARTIK SON EŞİĞE GELDİK'
Bakan Varank, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında kentte 14 fabrika açılacağını belirterek, şunları söyledi:
"Bismil, Çermik ve Ergani ilçelerinde, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB´de hazır giyim sektörüne yönelik yaklaşık 50 bin metrekare toplam kapalı alana sahip 14 yeni fabrika binasını 3 ay içerisinde hazır ediyoruz. 70 milyon liralık desteğimizle tamamlanacak program kapsamında karşılanacak, toplam bütçesi yaklaşık 90 milyon lira olan 4 proje, 4 bin 900 gencimize ekmek kapısı olacak. Bir diğer müjdemiz Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesine yönelik. 5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacak projede artık son eşiğe geldik. Bu merkez kapsamında 58 A+ sınıf depo inşa edilecek. Diyarbakır deyince akan sular duruyor. Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi bu sefer de heybemiz dolu dolu geldik. Diyarbakır STEM Merkezi ve Tasarım Beceri Atölyeleri projesi ile bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitimler verilecek. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanabilecek. İkinci projemiz olan özel gereksinimli bireylere 1,5 milyon lira bütçeli 'Mola Evi' kurulması kapsamında zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin yaşam kalitesi artırılacak ve engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olunacak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-06-09 14:41:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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