Bakan Varank: Artık eski Türkiye yok (2)



EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET

Diyarbakır´a 'Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' ve bir dizi ziyaret ile açılış için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde 1011 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Bakan Varank´a ziyarette Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal eşlik etti. Burada ailelerle tek tek görüşen Varank, anne ve babalardan çocuklarının hikayesini dinledi. Bakan Varank, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Burada yapılan mücadele gerçekten kutlu bir mücadele. Ciğerleri yanan anneler ve babalar 1011 gündür bu adreste nöbet tutuyor. Tabi bu adres kendisini demokratik siyaset yaptığını iddia eden HDP´nin il başkanlığı önü. Ailelerin ısrarla söylediği şey şu; bizim evlatlarımızı HDP´nin binalarından dağa götürdüler. Bu evlatlarımız 14-15 yaşlarında çocuklar. Biz burada ailelerimizin tüm Türkiye´ye verdiği mesajı önemsiyoruz. Bizim ülkemizde terör örgütünü ve payandalık yapan siyasetçileri görmek istemiyoruz. Bu ailelerimiz de haykırarak ilan ediyor. Bu evlat nöbetinin hayırla sonuçlanacağına inanıyoruz. Devlet olarak bu evlatlarımızı aileleriyle buluşturmak için her türlü mücadeleyi sınır içinde ve dışında veriyoruz. Dua ediyoruz ki bu aileler, evlatlarına kavuşsunlar. Türkiye´de terör ve terörist belasından ve payandalık yapan terör örgütüne adam kazandırmak için 14-15 yaşında çocukları kandıran, siyasi görünümlü teröristlerden de inşallah kurtulacağız. Bu mücadeleyi Kürt kardeşlerimizle beraber vereceğiz. Siyaset olarak biz kararlıyız. Bu dirayeti gösteren ve mücadeleyi veren aileleri kutluyorum. Hükümet ve Cumhur İttifakı olarak onların yanındayız" dedi. (DHA)Burak EMEKNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2022-06-09 17:28:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.